Seçim yolculukları başladı

23 Haziran'daki İstanbul seçimleri için geri sayıma geçilirken, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki tatilciler ve seçmenler de dönüş yolculuğuna başladı. CHP Edremit İlçe Başkanlığı tarafından 2 bin 551 kişi 87 otobüsle İstanbul'a ulaştırılacak.

CHP Edremit ilçe örgütünün de 23 Haziran seçimleri için İstanbul'a toplam 87 otobüs kaldıracağı öğrenildi. Otobüslerin bir bölümü yola çıktı. CHP Edremit İlçe Başkanlığı tarafından İstanbul seçimlerinde oy kullanacak toplam 2 bin 551 seçmenin ulaşımı sağlanacak.

CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, “Gelen talepler doğrultusuna Edremit'te bulunan, İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlarımızın ulaşımı için gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. 2 bin 551 seçmenimizin Edremit'ten İstanbul'a ulaşımı için 87 otobüs ayarladık. İlk grubu yolcu ettik. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise yaptığı açıklamada, “23 Haziran seçimleri için İstanbul'a toplam 87 otobüs 2 bin 551 seçmen götürerek belki de tüm Türkiye'ye öncülük eden CHP Edremit İlçe Başkanı Sayın Fatih Yılmaz nezdinde emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir oyun dahi çok kıymetli olduğu 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sonuna kadar destek olmaya ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.