‘Şefkatli eller' durmak bilmiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetimi ve gönüllü üyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için durmak bilmiyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı arifesinde 850 ihtiyaç çocuğun kılık kıyafetini temin eden dernek yönetimi, bayram üzerinde de hayırseverlerden gelen yaklaşık 1 buçuk ton kurban etini de yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Bununla yetinmeyen Fatma Cavlı öncülüğündeki ‘Şefkatli Eller', okulların açılması öncesinde yine hayırseverlerin desteğiyle; 140 minik öğrenciye okul çantası ile yaklaşık 500 çift de ayakkabı dağıttı.

Yapılan yardımlar sırasında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve mahalle muhtarları tarafından yönlendirilen yoksul ailelere de gıda ve tıbbi yardımlarda da bulunmayı ihmal etmeyen Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ise söz konusu yardımların kendilerine destek veren hayırseverler sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Amaçlarının, nerede bir ihtiyaç sahibi insan varsa hepsine ulaşabilmek ve onların yüzünü güldürebilmek olduğunu kaydeden Başkan Cavlı, “Bizim derdimiz, ‘kimsesizlerin kimsesi' olabilmeyi başarabilmektir. Bu hedef doğrultusunda her şeyden önce Allah rızası için yaptığımız çalışmalar kapsamında; çok zor durumda olan ailelerin kanser hastası olan bireylerine de ulaşmayı görev edindik. Bu kapsamda da; gerek kanser hastası olan çocuklarımıza ve bu tür amansız hastalıkların pençesinde verdikleri mücadeleyi kaybedenlerin üniversitede eğitim gören evlatlarının da her türlü eğitim giderlerini karınca kararınca karşılamaya çalışıyoruz.” dedi.

Dernek olarak; ihtiyaç sahipleriyle, hayırseverler arasında bir gönül köprüsü kurarak bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Fatma Cavlı, “Bu uğurda bizlere yurt dışında ve ülkemizin birçok kentinde yaşayan gönüllü hayırsever dostlarımız bizlere destek veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde Ayvalık ve çevre ilçelerinde yüzlerce ailenin mutfaklarındaki tencereler kaynıyor. Birçok aile evlerine yeni eşyalar satın aldıklarında, eskilerini de bizlere teslim ediyorlar. Bu vesileyle de evlerinde yatacak yorganı ve döşeği bile bulunmayan insanlara ulaşabilmemize katkı sağlamış oluyorlar” diye konuştu.

Tüm bu çalışmaları yaparken, diğer yandan da derneğin kuruluş amacı olan ilçeye bir huzurevi kazandırabilmeye yönelik çabalarının da sürdüğünü kaydeden Başkan Cavlı, önümüzdeki aylarda da yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilmek amacıyla odun ve kömür dağıtımına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.