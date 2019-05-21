Şefkatli eller Ramazan ayında da tencereleri kaynatıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına adeta Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, Ramazan ayı nedeniyle yüzlerce koli gıda paketlerini dağıtarak, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tencerelerin kaynamasına katkı sağlıyor.

İlçenin kırsal mahalleleri başta olma üzere dört bir yanındaki yoksul ailelere kışlık giyecek, kömür, tıbbi malzeme, tedavi ve erzak dağıtımı yapan dernek yönetimi bu kez hayırseverlerin de katkılarıyla ilçedeki yüzlerce aileye gıda yardımlarında bulundu.

Yapılan gıda yardımlarıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan “Ayvalık'ın Fatma Anası” olarak da nitelendirilen Dernek Başkanı Fatma Cavlı, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi aileler için gıda dağıtımlarına başlamanın huzurunu yaşadığın söyledi.

Cavlı yaptığı açıklamada, “Bağışçılarımızdan gelen gıda paketlerini dağıtıyoruz. Bu dernek bizim değil, Ayvalık'a mal olmuş bir dernektir. Biz burada yardım etmek isteyenlerle, yardıma ihtiyacı olanlar arasında bir köprü vazifesi görüp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle şu ana kadar 500 koli gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış durumdayız. Daha da gelecek olan bağışçılarımızdan gelecek yardım paketleri olacak ve bu yardımlarla da 1000 aileye ulaşmayı umut ediyoruz.” dedi.

İhtiyaç sahibi insanların evlerindeki tencereleri kaynatmanın tarifi imkansız bir duygu olduğunu vurgulayan Fatma Cavlı, “Ama bunlardan daha da önemlisi hayırsever insanların bizlere güvenerek bağışlarını getirip, ‘Yoksul ve ihtiyacı olanlara ulaşabilirsiniz' demesi hepsinden çok daha güzel bir his. Ben hayırsever insanlarımıza bizlere duydukları bu güven için sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gıda yardımlarının dışında; yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde binlerce yoksul ailenin çocukları için bayramlık kıyafet dağıtımı da yaptıklarını aktaran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “Şu ana kadar 700 çocuğun kıyafetini dağıttık. Bu sayının da bini aşacağına inanıyorum. Ben bu konuda koordineli olarak çalıştığımız Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi'ne de verdikleri destekler nedeniyle sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.