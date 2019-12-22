?efkatli ellerden ihtiya? sahiplerine soba ve k?m?r yard?m?

Ayval?k'ta yoksul aileler taraf?ndan ?Fatma Anne? olarak isimlendirilen Dernek Ba?kan? Fatma Cavl?'n?n ?nc?l???nde ba?lat?lan kampanya kapsam?nda, Ayval?k Kaymakaml??? Sosyal Yard?mla?ma Dayan??ma Vakf?, mahalle muhtarlar?n?n katk?lar?yla belirlenen ihtiya? sahiplerine 25 ton k?m?r ve 50 adet soba yard?m?nda bulunuldu. Hay?rseverlerin destekleriyle ger?ekle?en yard?mlarla ilgili a??klamalarda bulunan Ayval?k ?efkat Evleri Yapt?rma ve Ya?atma Derne?i Ba?kan? Fatma Cavl?, so?uk k?? g?nlerinde derme ?atma evlerinde adeta kemikleri donan ya?l? vatanda?lar ba?ta olmak ?zere ihtiya? sahiplerine y?nelik ger?ekle?tirdikleri kampanyaya katk? veren herkese te?ekk?r etti.

Halen ihtiya? sahibi ailelerin ?ocuklar?na y?nelik bot ve mont yard?mlar?n?n da s?rd???n? a??klayan Fatma Cavl?, ?Biz sadece, hay?rseverlerle, ihtiya? sahibi insanlar, engelliler, kimsesiz hastalar aras?nda g?n?l k?pr?s? konumunday?z. Bu yard?mlar?n ger?ekle?mesi hay?rsever vatanda?lar?m?z sayesinde olmaktad?r. Her biri g?r?nmez kahraman olan bu dostlar?m?za sonsuz ??kranlar?m? sunuyorum. Allah onlardan raz? olsun? diye konu?tu.