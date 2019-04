Şefkatli Eller'den Mesut Ergin'e ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı seçilen Demokrat Partili Mesut Ergin'e yönelik ‘hayırlı olsun' ziyaretlerinden biri de, ilçede yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetimi tarafından gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde dernek yöneticileri; Uğur Odunlu ve Suat Salgın tarafından yapılan ziyarette, Başkan Ergin konuklarını makamın kapısında karşıladı.

Sohbet havasında ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, DP'li Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan da hazır bulundu.

Ziyarette, belediye başkanlığı görevinde Ergin'e başarılar dileyen Fatma Cavlı, Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç insanlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında brifing verdi.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Cavlı, Mesut Ergin'in Küçükköy Beldiye Başkanlığı yaptığı dönemde, derneğin kurucu üyeleri arasında bulunduğunu da anımsatarak, “Bu güne kadar Ayvalık ve çevresindeki ilçelere yönelik ciddi yardımların yapılmasında, hayırseverlerle- ihtiyaç sahipleri arasında gönüllü köprü kurulmasını sağladık. Bu çalışmaları yaparken, her defasında Ayvalık Belediyesi'ni yanımızda bulduk. Bundan sonrada Ayvalık Belediyesi'nin özellikle lojistik desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu destek sayesinde de Ayvalık'ımızda daha çok ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Fatma Cavlı başkanlığındaki Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetiminin kendisine yönelik gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin de, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada her zaman derneğin sosyal anlamda yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “Daha çok insan hizmet edilmesi bizi de son derece mutlu edecektir. Bizim de öncelikli hedefimiz sosyal belediyeciliği her vatandaşımıza ulaştırabilmektir. Bu gayede aynı paralelde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına da elimizden gelen her desteği vermeye çalışacağız.” diye konuştu.

Ziyaret, Başken mesut Ergin'in dernek yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.