Şehidin ismine büyük saygısızlık

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin sosyal medya üzerindeki tartışmalar sonrasında mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışıldığı iddiaları büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek açıklamalarda bulundu.

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklama ile olayların eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade ederek, “Aslına bakarsanız, 4 Mayıs 2020 tarihinde Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü atandığımda burasının adının Edremit Lisesi değil, Körfez Anadolu Lisesi olarak buldum. Bizim aslında isim değiştirme ile ilgili bir teşebbüsümüz de yoktu. Buraya atanmamdan iki ay sonra iki kişi geldi. Bir bayan bir erkek. Kendilerinin merhum Şehidimiz Aybüke Yalçın'ın annesi ve babası olduklarını söylediler. Sadık amca sağ olsun. Burada duygusal bir atmosfer oluştu. 'Benim kızım Şehit Aybüke Yalçın, burada Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Benim çocuğumun adını buraya verirseniz sizlere müteşekkir olurum' deyince bunu devlet olarak bu ülkeye evladını şehit vermiş bir annenin bir babanın bir nebze olsun acısını dindirmek adına büyük bir memnuniyet ile karşıladık. Bunu 24 Kasım'a uyarladık. Arkadaşlarımız ile karar aldık. 24 Kasım'da sadece Körfez Anadolu Lisesi'nin değil, aynı zamanda Merkez Anaokulu'unda, bu iki okulunda isimlerini değiştirdik. Hem de 24 Kasım'a uyarlayarak Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik” dedi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Özbek, "Burada en çok rahatsız eden konu, bu isim buradan kaldırıldığında; Edremit Lisesi evet tarihi bir okul. Bu ismin buradan kaldırıldığı tarih 26 Haziran 2010 üzerinden tam 11 yıl geçmiş. Keşke o gün bu hassasiyeti bu gün gösterenler o gün de göstermiş olsalardı. Mesele belki o zamandan da halledilebilirdi. Buradaki Körfez Anadolu Lisesine biz Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismini vermekten de büyük şeref duyduk. Şeref ile de oraya o tabelayı taktık" dedi.

İsim tartışmalarının mahkemeye verildiği iddialarını değerlendiren Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "Sizler gibi duyduğumuz burada oradan mezun bir büyüğümüz tarafından tekrar Körfez Anadolu Lisesi'ne çevrilmesini talep ediyoruz diye bir mahkeme başvurusu olduğunu duyduk. Bizler de sizler gibi sükûnet ile mahkemenin ve kararın neticesini beklemekteyiz” dedi.