Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu

Fevzi Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Atatürk Şehir Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu tescil eden ruhsatı Başhekim Vekili Özkan Aydeniz'e takdim etti.

Atatürk Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi ile afiliasyon yaparak eğitim ve araştırma hastanesi ruhsatını almaya hak kazandı.

Atatürk Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenle eğitim ve araştırma hastanesinin ruhsatını teslim eden İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz 1 milyon 250 bin nüfusu olan Balıkesir'de artık üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir hastane olduğunu ifade etti.

Amaçlarının il dışına tedavi olmak için hasta çıkışının olmaması olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, yapılacak yeni ilavelerle üçüncü basamak sağlık hizmeti vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

“3 bin personelle hizmet veriyoruz”

Ruhsat teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Atatürk Şehir Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüşme sürecini anlattı. Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

“Bugün bizim adımıza ve ilimiz adına güzel bir olaya şahitlik etmek üzere toplandık. Uzun zamandır planlanan, olması için gayret edilen, dillendirilen ama çeşitli şartların oluşmaması ya da oluşamaması sebebiyle sonuna bize nasip olan bir süreci yaşıyoruz. 2017 yılının Nisan ayında Atatürk Şehir Hastanesi binamız hizmet vermeye başladı. Tabi şehrimizde daha önce Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Doğum Hastanesi, SSK'dan kalan hastanemiz ve Devlet Hastanemiz vardı. Bunlardan üçü birleştirilerek Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet vermeye başladı. Şehir Hastanemiz bin 100 yatakla hizmet veriyor. Bunun bin yatağı merkez ana binada, 100 yatağımız da eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi diye tabir ettiğimiz yerleşkede olmak üzere bin 100 yatağımız var. Bu yataklarımızdan 185 tanesi yoğun bakım yatağı olarak hizmet veriyor. Yine palyatif servis diye tabir ettiğimiz bakıma muhtaç ama evde bakım ve tedavisi yapılamayacak durumda olan hastalarımız için kullandığımız palyatif servisimizde 98 yatağımız bulunuyor. 225 hekimin aynı anda poliklinik yapmasına imkan veren 225 adet polikliniğimiz var bu hastanemizde. 30 tane ameliyat odamız, 9 tane doğum masamız var. Bunun yanında bin 900 araçlık kapalı ve açık alanda otoparkımız var. 250 uzman hekim arkadaşımızda buradaki hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bunun yanında 20 tane pratisyen hekimimiz var. Toplamda 3 bin civarında personelle 7 gün 24 saat sağlık hizmetini Balıkesirli hemşehrilerimize sunmaya çalışıyoruz.”

Balıkesir üçüncü basamak sağlık hizmetini hak ediyor.”

"Neden ihtiyaç oldu"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Balıkesir'e katacakları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, “Eğitim Araştırma Hastanesi ihtiyacı nereden doğdu bize ne katacak? Bizim ilimiz normalde 1 milyon 250 bin kayıtlı nüfusu olan bir il. 1 milyon 250 bin kayıtlı nüfusu olan bir ilde bizim üniversite hastanemiz 220 yataklı. Dolayısıyla üçüncü basamak sağlık hizmeti açısından bu yatak sayısıyla yeterli hizmeti sağlama imkanı yok. Böyle bir nüfusu olan bir ilde üçüncü basamak hizmetinin verilebileceği bizim son derece modern, günümüz şartlarına uygun, teknik donanımı gayet yerinde bir hastanemiz var. Bu hastaneyi bu anlamda kullanmamak bu şehre ihanet olur. Dolayısıyla bu hastaneyi eğitim araştırma hastanesi statüsüne alıp burada asistan eğitiminin verildiği, hoca kadrosunun olduğu, akademisyenlerin de burada hizmet verdiği ve bunun yanında ikinci basamak hastanelerde yasal olarak verilemeyen hizmetlerin de üçüncü basamak olunca verilebilme avantajı var. Bunu bu ilin kullanması lazım. Biz sadece bizim haberimiz olmadan bile il dışına giden hastaları engelleyebilirsek çok ciddi bir iş yapmış oluruz. Evet, sevklerle hasta gönderiyoruz ama bunun yanında bizim haberimiz olmadan da İzmir'e, Bursa'ya İstanbul'a çok hastamız gidiyor. Bizim amacımız hasta göçünü tamamen engellemeye gayret etmek. Çünkü evet ülkemiz çok gelişti, çok iyi şartlardayız. Ama biz istiyoruz ki uçak ambulansla hasta nakletmeyelim. Çünkü öyle bir ihtiyacımız olmasın. Biz uçak ambulansla nakledilecek hastayı ilimizde tedavi edelim. Dolayısıyla gayretimiz, mücadelemiz bunun için. Çünkü siz her ne kadar o hastayı uçakla sevk etseniz bile gittiği ilde kalacak yeri yok, refakatçisinin duracağı yeri yok, imkanı yok. Dolayısıyla onu bulunduğu alanda, en yakın yerde sorunu çözmek bizim amacımız. Bunun için de böyle bir gayretimiz oldu ve bu seviyeye kadar geldik. Çok şükür uzun uğraşlar sonunda bu sonucu aldık. Ben Balıkesir'e ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Bu il üçüncü basamak sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı bünyesinde hak ediyor olmalı, kesinlikle eğitim araştırma hastanesi şart demiştim. Ne mutlu ki bugün de o eğitim araştırma hastanesinin ruhsatını hastanemize teslim etme aşamasındayız” diye konuştu.

“Afiliasyon İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapıldı”

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üçüncü basamak sağlık hizmeti verebilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliasyon gerçekleştirdiğini belirten Yavuzyılmaz şunları dile getirdi:

“Geçen hafta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve yardımcısı, benim de hocalarım olan Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın hocalarımı ziyaret ettim. Üniversitemiz bünyesinde de eğitim kliniğini İstanbul Hamidiye Tıp Fakültesi afiliasyonuyla birlikte eğitim yapısını oradan desteklenmesini sağlayacağız. Burada birkaç tane akademisyen arkadaşımız var onların katılımı olacak ve inşallah kısa sürece bu kadroyu oluşturup daha nitelikli, daha özellikli işlerin burada da yapılmasına gayret edeceğiz. Bu işin Balıkesir ve Balıkesirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Niyetimiz burada hizmeti bir derece daha 5 derece, 10 derece daha yukarıya çıkarmak. Ne kadarını sağlayabilirsek o kadarı bizim için avantaj. Hiçbir hastanın il dışına gitmesini istemiyoruz. Bunu ne kadar en aza indirebilirsek o kadar insanlara katkı sunmuş olacağız. Bir hayaldi ama artık elimizde belgeli, bakanlığımızın ilgili dairesinden onaylı, Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tescillenmiştir.”

“Şehirde iki eğitim ve araştırma hastanesi olsun istendi”

Eğitim ve Araştırma Hastanesi için gerekli afiliasyonun neden İstanbul'daki bir üniversite ile yapıldığına ilişkin soruyu yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

“Balıkesir Üniversitemizle düşündük. Rektör hocamla birlikte biraz da çalıştık. Ama sonuç olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'yle bunu yapmanın daha doğru olacağı gibi bir algı oluştu. Şehrin de böyle bir talebi oldu açıkçası. Ben kendi fikrimi beyan edeyim; işletmenin zorluklarını bilerek ya da o zorlukları göze alarak Balıkesir Üniversitesi'yle yapmayı çok daha arzu ettik. Çünkü onlar bizim yatak sayımızı ve imkanlarımızı kullansın, bizde orada hazır olan akademisyen ve hekim kadrosunu birleştirelim dolayısıyla bin 320 yataklı bir birlikte kullanım düşündük. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktada üniversitemiz ile birlikte iki tane eğitim araştırma hastanemiz olmasının şehrin dinamikleri tarafından talep edildi. Biz de ona uyduk. Biz zaten Sağlık Bakanlığı olarak eğitim araştırma hastanesi olma konusunda kararlıydık. Süreci öyle yürüttük.”