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Şehir magandaları piknik masalarını yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından mesire yerine konulan ahşap piknik masaları şehir magandaları tarafından parçalanarak yakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından mesire yerine konulan ahşap piknik masaları şehir magandaları tarafından parçalanarak yakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Koruluğunda vatandaşları piknik yapması ve doğa ile iç içe zaman geçirmeleri için Ayvalık Belediyesi tarafından yaptırılan piknik masaları şehir magandalarının saldırısına uğradı. Magandalar ahşap piknik masasını parçalayarak varil içinde yaktı. Konu üzerine Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesabından olayı kınadı. Mesajda, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Atatürk Koruluğu Mesire Alanı'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından piknik masası kırılarak yakılmıştır. Yapan kişi ya da kişileri Ayvalık Halkı adına kınıyoruz. Gerekli hukukî girişimleri başlatacağız” denildi.

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