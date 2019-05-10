Şehit annesine sürpriz ziyaret

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bandırma Şubesi ikinci Başkanı Songül Uzun, Bandırma Sosyal Yardımlaşma Müdürü Necati Yaşar ve Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları ile beraber Anneler günü dolayısı ile 2016 yılında Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırıda şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun annesi Resmiye Kutlu'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun Günaydın Mahallesi'ndeki evine gitmeden önce çiçek alan kalabalık grup anneler gününe özel sürpriz ziyaret gerçekleşti. Kapıda karşılayan Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun annesi, Resmiye Kutlu şaşkınlığını gizleyemedi. Misafirlere kapısını açan Resmiye Kutlu, çay ve sütlaç ikramında bulundu. Güzel ve hoş sohbet havasında geçen ziyarette, Şehit Mehmet Kutlu'dan bahseden Anne Resmiye Kutlu göz yaşlarını tutamadı.