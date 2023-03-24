“Şehit Makbule Efe” isimli tiyatro gösterisi büyük alkış topladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe anısına hazırlanan ”Gördes'ten Kocayayla'ya Şehit Makbule Efe” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Milli mücadele kahramanlarını ve kahramanlık hikâyelerini geleceğe aktarmak adına kurulan Sındırgı 3. Müfreze Kültür ve Sanat derneği organizasyonuyla sergilenen oyun öncesinde geleneksel davet yapıldı. Oyuncular tarafından atlarla, tüfeklerle ve o dönemin kostümleriyle Sındırgı mahallelerini gezerek davet gerçekleştirdi. Yürüyüş halk tarafından büyük bir ilgi gördü ve şehir merkezindeki insanlarda yürüyüşe eşlik etti. Milli Mücadele Kahramanlarından Gördesli Makbule'nin hayatının konu edildiği ”Gördes'ten Kocayayla'ya Şehit Makbule Efe” tiyatro oyunu yaklaşık 2 saat sürdü. Makbule Efenin doğumundan kurtuluş mücadelesindeki rolüne kadar anlatan oyun, salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Sındırgı 3. Müfreze Kültür ve Sanat derneği tarafından Sındırgı Belediyesi destekleri ile sergilenen oyuna; kaymakam Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Tiyatro gösteriminin ardından oyunculara çeşitli hediyeler takdim edildi. Tiyatro ekibinin her zaman yanında olacağını ve elinden gelen tüm imkânı ekip için sarf edeceğini belirten Sındırgı Belediyesi Ekrem Yavaş “Bugün bize tekrar izlettirip de bizim yüreğimize su serpen bu memleketin geleceği parlaktır diyen genç ekibe, bu güçlü ekibe, yürekli ekibe sonsuz teşekkür ediyorum. İmkân ne varsa sizi Türkiye'nin her tarafına yollayıp göndermekte bizimde boynumuzun borcu olsun“ dedi.

İnşallah insanlara güzel bir mesaj olmuştur

Makbule Efe rolünü canlandıran Özge Sarı, “Bugün “ Gördes'ten Kocayayla'ya” adlı tiyatromuzu sergiledik. Tiyatromuzda Makbule Efe karakterini canlandırdım. İnşallah insanlara güzel bir mesaj olmuştur. Biz Temmuzdan bu yana arkadaşlarımızla birlikte çok çabalar gösterdik. İzleyicin duygulandığını düşünüyorum. Hem ağladık, hem ağlattık. O yüzden güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. İnşallah insanlara güzel bir mesaj vermişizdir” dedi.

Oyunda babaanne karakterini canlandıran Şifa Gül Dağlı, “Çok gurur verici bir eser, bir oyun ortaya koymuş olduk. Umarım seyircilerimizde bizleri takdir etmiş, izlediklerinde keyif almışlardır. Ben çok mutluyum, gelecekteki nesillerimize, gençlerimize, arkadaşlarımıza geçmişteki kahramanlarımızı unutmamak için çok güzel bir tiyatro olduğuna inanıyorum. Umarım Allah daha güzellerini nasip eder” dedi.

Sındırgı 3. Müfreze Kültür ve Sanat derneği kurucusu Mustafa Ertek “Sındırgımızda güzel bir dernek kurduk, 3. Müfreze Derneği. Dernek olarak bu Demirci akıncılarının kahramanlarını insanlarımıza tanıtmak için mücadele veriyoruz. İbrahim Ethem Akıncı Bey tarafından kurulan bu güzel oluşum Üst Rumcalı Halil Efesiyle yine Parti pehlivan ağasıyla Makbule Efenin de onlara katılmasıyla beraber tam 18 ay boyunca dağlarda verilmiş müthiş bir mücadele var. Oyunumuza 24 Temmuzda başladık hazırlıklara. Yaklaşık 7 ay falan olmuş galiba, hiç düşünmedim ama gerçekten 7 ay herhâlde. En son duyurumuzda dün davulla, zurnayla yaptık. Sındırgı içerisinde Makbule Efe kızımızı atın üzerine bindirdik, tanıtımımızı şehir içerisinde yaptık. Katılan insanlar çok beğendiler, çok duygulandılar. Yani ben resmen ağlayanları da gördüm gerçi bizim oyuncularımızda ağladılar. Çok duygulu anlar yaşandı. İnşallah insanlara Makbule Efenin kim olduğunu, kimlerle beraber mücadele ettiğini, nasıl bir hayat geçirdiğini ve nasıl şehadet mertebesine ulaştığını insanlara anlatabilmişizdir. Sındırgı belediyesine çok teşekkür ediyorum bu bize imkânları sunduğu için.