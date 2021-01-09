Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Balıkesir Valiliği ile Marmara Adalar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Balıkesir'de bulunan şehit mezarlıklarını yenileme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 100'e yakın şehitliğin onarımı Marmara Mermeri ile gerçekleştirildi. Saraylar'da bulunan mermer ocağı sahipleri tüm duyarlılıklarıyla bu işe destek vererek birlik beraberlik içerisinde en kaliteli mermerin sağlanmasında titiz bir çalışma örneği sergilendi.

Şehit mezarlarının yenilenmesi sırasında yetkililer yaptıkları açıklamada "Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi daima minnet, şükran ve saygıyla hatırlayacağayız. Manevi duygularımızın arşa çıktığı büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz bu hususta, hiç bir ücret talep etmeden şehit mezarlarının yenilenmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.