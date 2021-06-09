İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Edremit'te anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 4.

yılında sınıf arkadaşları tarafından anıldı


2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen Yalçın'ın adını taşıyan ve okuduğu lisenin önünde buluşan sınıf arkadaşları ile meslektaşları, lokma döktürerek andı.


Yalçın'ın edebiyat öğretmeni Cevahir Çivrili: "2017 yılında Batman Kozluk'ta şehit verdiğimiz Şenay Aybüke Yalçın'ımızın sınıf arkadaşları ve sevenleri ölümünün4. yıldönümünde lokma hayrını gerçekleştirdiler. Hayrımız hasenatımız ve onun adına yaptığımız bütün dualar, rabbim tarafından kabul buyursun." dedi.


Şenay Aybüke Yalçın'ı çok özlediklerini dile getiren Çivrili: "Çok seviyoruz. Bütün sevdikleri özlüyor. Özellikle anne babasına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


Şenay Aybüke Yalçın'ın müzik öğretmeni Mustafa Çakmak ise, sınıf arkadaşlarının 4 senedir hiç aksatmadan anma etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Çakmak: "Ruhu şad mekanı cennet olsun güzel kızımızın. Onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.