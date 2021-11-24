Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi okuduğu okulda yaşatılmaya devam ediyor

Bir süre önce "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Körfez Anadolu Lisesi" isminin mahkemeye taşınmasının ardından hukukî süreç devam ederken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Şehit öğretmenimizin adından rahatsız olanları bir kez daha esefle kınıyoruz”dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi okuduğu liseye verildi. Fakat isim bir süre sonra mahkemelik olduk. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın isminin mahkemelik oluşunun ardından vatandaşlar konuya büyük tepki göstermişti. Mahkeme süreci devam ederken 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu “Şenay Aybüke Yalçın'ın adını, girişimlerimiz neticesinde ilçemizdeki Körfez Anadolu Lisemizde yaşatmaya başladık. Şenay öğretmenimizin ailesi ve geride bıraktığı öğrencileri de Edremit'e teşekkür ederken, bir kısım çevre, Körfez Anadolu Lisesi'ne şehit isminin verilmesinden rahatsız olarak hukukî süreç başlatmışlardı. Şehit öğretmenimizin adından rahatsız olanları bir kez daha esefle kınıyoruz” dedi.

Umutlu, bütün şehit öğretmenleri minnetle anarak, “İçinde bulunduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, başta şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz” dedi.