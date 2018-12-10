Şehit polis Bol için Kuran okuma yarışması

Van'da terör örgütü tarafından şehit edilen Polis Memuru Şehit Ömer Faruk Bol adına Balıkesir'de Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Karesi AVM Konferans Salonunda Altıeylül Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu Koordinatörlüğünde okula ismi verilen Ömer Faruk Bol anısına Karesi Toplantı salonunda Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının İl Finali yapıldı. Balıkesir genelindeki 23 İmam Hatip Ortaokulundan 23 öğrenci Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katıldı. Yarışma öncesi açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ali Tanrıkulu "Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken Acısını yüreğimizde hissettiğimiz okulumuza ismi verilen Şehit Polis Memuru Ömer Faruk Bol anısına ilimiz imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında her okulun birincilerinin katıldığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün himayesinde böyle bir yarışma düzenleyerek şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız, ruhları şad olsun. Şehidimizin değerli yakınlarına yüce Rabbimden sabır diliyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde ve yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize çok sayıda ödülün verilmesinde Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin, İl emniyet Müdürlüğünün, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ve Şehidimizin Babası Mevlüt Bol'a katkısından dolayı teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 23 öğrencinin yarıştığı yarışmada, Gönen Gönenli Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Musab Zeki Mog birinci oldu.

Karesi AVM'de düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Altıeylül İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Cengiz, Mustafa Uras,İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Solak, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Şehit Ömer Faruk Bol'un babası Mevlüt Bol ve annesi Emine Bol, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.