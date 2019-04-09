İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehit polisler mezarları başında anıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı’ nın kuruluşunun 174.

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında şehit polis memurları da mezarları başında anıldı.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de yoğun yağışa rağmen görevleri başında şehit olan polis meslektaşlarını unutmadı. Edremit Polis Şehitliğinde Polis Memuru Şehit Gökhan Kıncak ve diğer şehit emniyet mensupları mezarları başlarında anıldı. Meslektaşları şehitler için dualar okudular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.