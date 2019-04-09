Şehit polisler mezarları başında anıldı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında şehit polis memurları da mezarları başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de yoğun yağışa rağmen görevleri başında şehit olan polis meslektaşlarını unutmadı. Edremit Polis Şehitliğinde Polis Memuru Şehit Gökhan Kıncak ve diğer şehit emniyet mensupları mezarları başlarında anıldı. Meslektaşları şehitler için dualar okudular.