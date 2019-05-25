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Şehit Turgut Solak Lisesinden müzik dinletisi

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Okul orkestrası tarafından Öğrencilerin seslendirdiği birbirinden güzel eserler dinleyenler tarafından beğeni topladı.


Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi beğeni ile izlendi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen müzik dinletisinde okul orkestrası ve öğrenciler tarafından seslendirilen eserler dinleyenler tarafından tam not aldı. Okul Müdürü Mehmet Emin Batmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisine okul öğretmenleri, öğrenci velileri ve davetliler unutulmaz anlar yaşadılar.

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