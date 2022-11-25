Şehit ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler için Mevlid okundu

Balıkesir'in Edremit İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dahilinde Bekir Efendi Cami'nde Şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler için Mevlid-i Şerif okundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile yatsı namazından önce şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerin anısına Edremit Bekir Efendi Camiinde Mevlid-i Şerif okundu. Şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler için dualar edildi.