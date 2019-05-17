Şehit ve gazi yakınlarına iftar

Manyas Kaymakamlığı Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi. Kaymakam Kaya ve protokol tarafından iftar sonrası iftar yemeğine katılan tüm gazilere gazi üniforması hediye edildi. İftar yemeğinde konuşan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Burada yerimizi, yemeğimizi paylaştık. Bu ilçe de biz güzel bir aileyiz, Dünyası Ramazan olanın, ahireti bayram olur. Dualarınız da bize de yer verin inşallah" diyerek iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti. İftara Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı ve konuk olarak katılan Gönen Müftüsü Şaban Apaydın dualarıyla katıldılar.

İftar yemeğine Belediye Başkanı Tancan Barçin, Hakim Bünyamin Teker, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, daire amirleri eşleriyle birlikte katıldılar.