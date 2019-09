Şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Ayvalık Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanı Personel Albay Fevzi Koyuncu, Vali Ersin Yazıcı'yı karşıladı, merkez hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan ve er-erbaş statüsündeki gaziler ile aileleri ve şehit yakınlarına ücretsiz tatil olanağı sunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, 1999 yılından beri hizmet vermeye devam ediyor.

Devlet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Şehit ve gazilerimizin bizlere iki emaneti var; birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizler iyi ki varsınız; bizler sizler olduğunuz için buradayız. Bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği iyiliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir hak ve zenginlikle kıyaslanamaz. Biz devlet olarak şehit yakınlarımıza hiçbir tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Devletimiz, her türlü terör oluşumuyla, kararlılıkla mücadeleye devam edecek, terör örgütlerinin defterini dürecektir. Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, kahraman ordumuzdur. Bunun en büyük teminatı, kumaşı, bayrağımızla, sancağımızla aynı kumaştan dokunan Şehit ve Gazilerimizdir. Sizlersiniz, bizleriz. Devletimiz, daima yanınızdadır. Halkımızın güvenliği, ülkemizin huzuru ve esenliği için görevi başında şehit olan kardeşlerimiz milletimizin gönlünde her zaman var olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir."dedi.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Emanete sahip çıkmak görevimizdir. Onlarla beraberiz, birlikteyiz. Şehitlerimizin emaneti olarak gördüğümüz geride bıraktıkları yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Hepinize çok şükran borçluyuz. Bu vesile ile geçmişten günümüze üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan yapan aziz Şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli Gazilerimize sağlık diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.