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Şehitlerin isimleri parklarda yaşayacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından yapılan çocuk parklarınının isimlerine vatan savunması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin isimleri verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından yapılan çocuk parklarınının isimlerine vatan savunması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin isimleri verildi.


Bandırma Belediyesi aldığı karar ile parklara şehitlerin isimlerini verildi. Geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın neşe içinde oynayacakları parklar, aziz şehitlerimizin isimlerini taşıyacak. Sevgili çocuklarımız, Bandırmalı kahramanlarımızın isimlerinin gölgesinde, güvenle büyüyecek, yarınlara ulaşacak.


Vatandaşlar tarafından büyük takdir alan uygulama hakkında, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; “Meclisimizde aldığımız karar sonrasında hemen uygulamaya geçtik. Bandırmalı şehitlerimizin isimlerini parklarımızda yaşatacağız. Cumhuriyetimizi, milletimizi, vatanımızı kahramanca koruyan ve bu uğurda can veren şehitlerimizi asla unutmayacağız” dedi.


Bandırmalı şehitlerimizin isimlerinin verildiği parklar şunlar;


Şehit J. Uzm. Çvş. Aydın Çetin Parkı


Şehit Komando Er Ayhan Özay Parkı


Şehit J. Astsb. Kd. Çvş. Ender Fatih Yılmaz Parkı


Şehit Teğmen Doğuş Uran Parkı


Şehit Teğmen Erdem Öztürk Parkı


Zabıta Serkan Özgürbüz Parkı

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