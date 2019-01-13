Sel baskınında mahsur kalan koyun ve köpekler kepçe ile kurtarıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde selde mahsur kalan koyun ve köpekler kepçe ile kurtarıldı.

3 gündür aralıksız yağan şiddetli yağışlardan Kepsut ilçesinde geçen Kille ve Simav çaylarının da meydana gelen sel baskınlarına sebep oldu.

Kille ve Susurluk çaylarında mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan taşma yapması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan hayvan damlarında küçükbaş hayvanlar ile köpekler sel baskınından iş makineleri ve kepçelerle kurtarıldı.

Kepsut'ta dere kenarlarında inceleme bulunan yetkililer taşkınlara karşı vatandaşları can ve malları konusunda uyardı.