İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selda Bağcan Ayvalık'ı yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konser veren Selda Bağcan yaklaşık 3 bin kişiye unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde konser veren Selda Bağcan yaklaşık 3 bin kişiye unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.


Selda Bağcan'ın, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda 80 ile 170 lira arasında değişen biletleri adeta kapışıldı.


Güçlü yorumcu Bağcan verdiği konserde, seslendirdiği eserlerle binlerce hayranını bazen duygusallaştırırken çoğu zaman da coşturmasını bildi.


Konserin sonuna doğru hareketli şarkılarını seslendiren sanatçı, açık hava tiyatrosundaki binlerce izleyiciye halay çektirmeyi de başardı.


Konserine İzmir Marşı ile sonlandıran Selda Bağcan, binlerce hayranı tarafından ayakta alkışlanarak kulise uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.