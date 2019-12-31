İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selin'in ölümüyle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal’ın ölümüyle alakalı 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle alakalı 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Cinayetle ilgili araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. A.B. ve S.D'nin haricinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettikleri tespit edildi. Toplam 8 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor. A.B., S.D., M.O., A.E., M.C.F., S.S., E.T. ve M.B.'nin savcılık soruşturması sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.