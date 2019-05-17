Semazen gösterisi sokak iftarına renk kattı

Öztoprak komşu ve sevenlerinin katıldığı iftar sofrasında Altıeylül Belediye Başkan yardımcıları Osman Ödemiş ve Kadir Uzun ile birlikte oruç açtı.

Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesinde Balıkesirli ses sanatçısı Tamer Öztoprak tarafından düzenlenen iftar yemeği İsmail Han hocanın okuduğu Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tasavvuf müziği sanatçısı Fatih Çelik okuduğu birbirinden güzel ilahilerle iftar saatini bekleyen davetlileri kendine hayran bırakırken semazen gösterisi ise unutulmaz anlar yaşattı. Hep birlikte yenilen iftar yemeği sonrası konuşan Tamer Öztoprak 40 yıllık mahalle komşularıyla birlikte bir arada olabilmenin mutluluğunu ailece yaşadıklarını ifade ederek “Eski komşularla sohbet edip geçmişi yad etmek ayrı bir duygu. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu zamanlarda bence bu çok önemli. Her mahallede aslında bu birlik beraberlik duygusu çerçevesinde toplanılması mutlak gerekli. Bu gelenek ve göreneklerimizi unutturmayıp gelecek gelecek nesillere öğretmek onlara geçmişi yaşatmak açısından bence çok önemli ve örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Eski Ramazan ayı gelenekleri mutlaka yaşatılmalı ve gelecek kuşaklara bu tür örnekleri yaşatarak unutulmaması sağlanmalı. 2014 den bu yana süregelen iftar yemeğimizi mahalleli ve sokağımızdan geçenlerin katılımları ile sürdürüyoruz ve o Ramazan bereketi ile hep birlikte oruçlarımızı açıyoruz. 2006 yılında trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz kız kardeşimiz Özlem Öztoprak ve 2014 de kaybettiğimiz babamız Mehmet Öztoprak için verdiğimiz iftarımızda mahalle ve sokak komşularımızla aile dostlarımız sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah bayrama ermeyi nasip eder inşallah”dedi.

Sanatçı Tamer Öztoprak'ın iftar yemeğine Altıeylül Belediye Başkan yardımcıları Osman Ödemiş, Kadir Uzun, Altıeylül Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ayan, Altıeylül İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Akan çok sayıda Bahçelievler Mahallesi ve Feza Sokak sakinleri akrabaları ve davetliler katıldı.