Sempozyum sanatçılarından, Himam'a ziyaret

Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumuna katılan 12 sanatçı, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı makamında ziyaret etti.

Gömeç'in dünyaya açılan en önemli projelerinden biri olan, aynı zamanda bu yıl üçüncüsünü düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumuna katılan dünyaca ünlü 12 sanatçı ve Küratör Hakan Şengönül, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı makamında ziyaret ettiler.

Sanatçılar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Himam'a bilgiler verdi. Başkan Himam da sanatçıları Gömeç'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.