İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sergide maharetlerini gösterdiler

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Saç Bakım, Güzellik Hizmetleri ve Kuaförlük Kursu devam ederken, kursiyerler de maharetlerini sergiledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Saç Bakım, Güzellik Hizmetleri ve Kuaförlük Kursu devam ederken, kursiyerler de maharetlerini sergiledi. Düzenlenen sergide saç bakımı yapan kursiyerler takdir topladı.


Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği sergide saç bakımı yapan kursiyerler alkış aldı. Emel Çiftçi'nin eğitmenliğini yaptığı kursa devam eden 15 kadın, sergiye gelen kadınların saçlarına şekil verdi. Kursun devam ettiğini anlatan eğitmen Emel çiftçi, “3 aylık kursumuz ilgi gördü. Bu gün de sergide görev aldık. Kursiyerlerimiz maharetlerini gösterdi. Hepsini kutluyorum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.