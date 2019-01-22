Sergiyi Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ressam İnayet Çeltikçi'nin sanatseverlerden büyük ilgi gören Hayvanlar Alemi Resim Sergisi, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından açıldı. Sergi 27 Ocak'a kadar A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İnayet Çeltikçi yağlıboya, suluboya, kuru pastel resimlerin yanında hayvan figürlerinin bulunduğu minyatür tekniğiyle yapılmış ve pop-art tarzını yansıtan akrilik çalışmaları ile dikkatleri çekiyor. 2003 yılında başladığı resim çalışmalarına başlayan sanatçı Edremit'te ki son sergisi ile sanatseverlerden büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışını yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “İnayet Çeltikçi tarafından A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde düzenlenen "Hayvanlar Alemi Resim Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdik. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu güzel sergi dolayısıyla İnayet Çeltikçi'yi tebrik ediyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan bir yönetim anlayışıyla kentimizde gerçekleşen sanatsal ve kültürel etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.”dedi.