Servis aracı alev alev yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir servis aracı seyir halindeyken alev alıp yandı.

Sabah saatlerinde bir iş yerine ait olduğu belirtilen 10 YJ 439 plakalı servis aracı seyir halindeyken aniden alevler arasında kaldı. Şoför Uğur Güvenköy ile yanında bulunan şahıs araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki iki ekip, kısa sürede yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangının klimadan çıktığı bildirildi.