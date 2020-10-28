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Servis araçları okullar açılır ümidi ile güzergah izin belgelerini vizeletiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde aylardır Covid 19 pandemisi nedeniyle çalışmayan servis araçlarının güzergah izin belgeleri için gereken vize işlemleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Eski Garaj’da gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aylardır Covid 19 pandemisi nedeniyle çalışmayan servis araçlarının güzergah izin belgeleri için gereken vize işlemleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Eski Garaj'da gerçekleştirildi.


Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi'nin yoğun girişimleri sonucunda yapılan çalışmalarda ilçede okullara öğrenci taşıyan servis araçlarının tamamı A'dan Z'ye kontrol edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi, şu anda servis araçlarının çalışmıyor. Ama sigortası ödeniyor, vergileri ödeniyor, tabii ki bu sıkıntı sadece servis araçlarında değil, tüm toplu taşıma araçlarında mevcut. Şu anda toplu taşıma araçları ekonomik anlamda bitmiş vaziyette. Bu konuda bağlı bulunduğumuz federasyondan hiçbir ses yok. Varsa da biz duymuyoruz. Düşünebiliyor musunuz; servis aracı sahipleri şu anda yatar haldeki arabalarının sigorta ve vergilerini ödüyor. Bu da 2 buçuk - 3 bin lira arasında bir para demek. Şu anda servis aracı sahipleri ve bu araçların şoförleri evlerini bile geçindiremeyecek hale geldiler" dedi.


İşsizlik nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan servis araçları sahiplerinin olası bir iş çıkarsa çalışabilme umuduyla bu işlemi yaptırdıklarını vurgulayan Başkan Ciddi, “Servisçilerimiz içlerinde yeşerttikleri bu umutla bugün burada güzergah izin belgeleri için gereken işlemleri tamamlayamaya çalışıyorlar. Yani kısacası; çalışmayacakları iş için belge tamamlıyorlar” diye konuştu.

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