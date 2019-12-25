İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolunda M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyon sağ şeritte durunca, arkasından gelen A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan servis minübüsü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.C., S.U., F.Y., S.M., E.K., S.E. isimli 6 zeytin işçisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.