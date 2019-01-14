Servis şoförlerinden öğrencilere kitap

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine servis şoförleri tarafından karne hediyesi olarak kitap dağıtıldı. Minik öğrencilere kitapları ile birlikte kek ve meyve suyu da ikram edildi.

BENGİ projesi kapsamında Manyas Kaymakamlığının organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yazar Birsen Ekim Özen'in Küçük Şirin kitabı armağan edildi. Kitabın yazarı Birsen Ekim Özen'in hafta içinde Manyas'a gelerek öğrencilerle söyleşi yapacağı ve kitaplarını imzalayacağı öğrenildi.

Merkez İstiklal İlkokulunda Manyas Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatifi tarafından satın alınan kitaplar, Kaymakam Muhammed Kaya'nın da katılımıyla 1. sınıf öğrencilerine kek ve meyve sularıyla birlikte verildi. Minik öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kaya, bol bol kitap okumalarını tavsiye ederken, hafta içinde yine kaymakamlık olarak dergi armağan edeceklerini söyledi. Kitap dağıtımına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, Okul Müdürü Cumhur Yılmaz, Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Kamil Dereli ile servis şoförleri katıldılar. Etkinlikte ilkokul 1. Sınıfa giden öğrencilere 200 adet kitap dağıtıldı.