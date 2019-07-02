Sevgi Evi sakinlerine tatil sürprizi

Dursunbey Belediyesi Sevgi Evinde misafir olan yaşlılar, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Zeytinli'de tatil yaptı.

2014 yılında göreve gelir gelmez Sosyal Belediyeciliğe önem veren ve ilk olarak Sevgi Evi misafirhanesini kuran Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yaşlıların sosyal hayatları ile de yakından ilgileniyor. Sevgi evinde gerçekleşen bir çok etkinlik ile adeta hayata yeniden bağlanan yaşlılar, Başkan Bahçavan'ın talimatı ile Edremit'e bağlı Zeytinli sahillerinde tatil yaptı.

Otobüsler ile Sevgi Evinden alınan yaşlılar Edremit'te Dursunbey'in sevilen isimlerinden birisi olan Doktor Mehmet Sarı tarafından karşılandı. Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü ekipleri gözetminde Zeytinli sahiline geçen yaşlıların bir kısmı ilk kez deniz görmenin mutluluğunu da yaşadı. Sabah kahvaltı ile tatillerine başlayan yaşlılar daha sonra denize girerek serinlediler. Sahilde dondurma ve çay keyfi yapan yaşlılar kendilerine bu imkanı sunan Başkan Bahçavan'a da dua ve teşekkür ettiler. Tatil hakkında açıklama yapan Sevgi Evi Müdüresi Hanife Aydoğan, "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan yaşlılarımız ile çok yakından ilgileniyor. Başkanımız bizlere hemen her fırsatta yaşlılarımızın huzuru ve mutluluğu için Sosyal etkinlikler yapmamız konusunda uyarıyor. Sevgi Evimizde bu yönde güzel etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi de misafirlerimiz ile birlikte yaz tatili için Zeytinli'ye geldik. Yaşlılarımız çok mutlu. Yeniden doğdum diyen dedelerimiz ve ninelerimiz var. Bizlere bu imkanları sunan Başkanımıza teşekkür ediyorz" dedi.

Gün boyu deniz keyfi yapan Sevgi Evi sakinleri akşam saatlerinde Dursunbey'e dönerken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.