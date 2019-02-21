Sevimli köpek törene damgasını vurdu

Protokol de oturanlar tarafından sevilen köpek, çocukların oynadığı oyunları da izlerken, kurdele kesilmesi sırasında gene en önde yerini aldı.

Öğretmenler Mahallesinde yaptırılan Meydan parkın açılışı sırasında protokolün önünde yerini alan sokak köpeği, tören boyunca alanı terk etmedi. Öğrencilerin halk oyunları gösterilerini de izleyen köpek tören sonuna kadar alanı terk etmedi. Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Halil Sevinç, Keş adını verdikleri köpeğin herkes tarafından sevildiğini söyledi. Muhtar Sevinç, “Keş mahallemizde çok sevilen bir köpektir. Kimseye zarar vermez. Mahallede gerekli sükuneti sağlamaktadır. Kötü alışkanlıkları olanları kovalamaktadır. Onun için çok seviyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Küçükkahraman da, “İki yaşında filandı mahalleye geldiğinde. Kaza geçirmişti. Bunu bir arkadaşımız önce sahiplendi. Sonra bunun 4-5 tane sahibi oldu. Şimdi 4-5 tane yemek veren bakan sahibi var. Mahallemizin maskotu oldu. Bu 13 yaşında filandır. Şimdi gördüğünüz gibi sokak köpeğine benzemiyor Aslında sokak köpeği de. Sahibi var. Bu hiçbir kötü alışkanlığı olmayan hiçbir kimseye zarar vermeyen insanlara sadakat duygusu gösteren bir köpektir. Bu bizim etrafımızdan ayrılmaz. Mahallemizin zararsız köpeğidir” dedi.