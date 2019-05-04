Sevinen taraf Bandırmaspor oldu

Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor maçında 2-1 galip gelen taraf Bandırmaspor Baltok olunca, Fethiyespor TFF 3.Lig'e düşen son takım oldu. Maçın son düdüğünün çalması ile bordo-beyazlı taraftarlar stadı adeta bayram yerine çevirdi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki iki takım olan Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor'un mücadelesi 2-1 Bandırmaspor Baltok'un galibiyetiyle sonuçlandı. Sonuca göre TFF 3.Lig'e düşen son takım da Fethiyespor oldu. Maç sonunda sahaya inen Bandırmaspor Baltok taraftarları futbolcuları kucaklayarak stadı adeta bayram yerine çevirdi. Statta çalınan oyun havaları ve stada giren davullara eşlik eden taraftarlar galibiyeti ve beraberinde gelen kümede kalma coşkusunu doyasıya yaşadı.

Taraftarlar 1-1 devam eden maçın uzatmadaki 6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i maç sonunda bağrına bastı. Bazı taraftarlar Bandırmasporlu futbolcularla selfie çektirme yarışına girerken, Bandırmasporlu futbolcular ise TFF 3.Lig'e düşme şoku yaşayan Fethiyesporlu futbolcuları teselli etmeye çalıştı.