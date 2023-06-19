Seyir halindeki motosikletiyle düşen sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçe merkezinden kırsal Dereli Mahallesine seyir halinde olan Celal Karagöz yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun seyir halindeyken düştü. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Celal Karagöz hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.