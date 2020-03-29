İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'nin Menderes Bulvarı ile kesiştiği noktada M.T.'ye ait 06 AH 4684 plakalı otomobil hareket halindeyken birden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kendini hemen dışarı attı. Bir anda alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangın çevrede de paniğe neden oldu. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı ileri sürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.