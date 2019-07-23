İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SGK Yolsuzluk Operasyonunda iki tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri, tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıkları tespit edilen ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 kişinin, sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri ve tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıklarını tespit etmiş, çalışmalarda SGK çalışanı Özgür. A'nın iş göremezlik ödeme şifresiyle kişilerin banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarılarak, kurumun 353 bin 27 lira 38 kuruş zarara uğratıldığı belirlenmişti.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ E. ile Ö A. tutuklandı, A İ. Y. ve O. Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari D. A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.