SGK Yolsuzluk Operasyonunda iki tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri, tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıkları tespit edilen ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 kişinin, sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri ve tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıklarını tespit etmiş, çalışmalarda SGK çalışanı Özgür. A'nın iş göremezlik ödeme şifresiyle kişilerin banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarılarak, kurumun 353 bin 27 lira 38 kuruş zarara uğratıldığı belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ E. ile Ö A. tutuklandı, A İ. Y. ve O. Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari D. A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.