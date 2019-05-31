SHB'de mezuniyet coşkusu

Saniye-Hüseyin Balya (SHB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Okul Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Yücel Mercan, “ 4 yıl önce okulumuza gelen öğrencilerimiz bugün başarılı bir eğitimin ardından mezun olabilmenin sevincini yaşıyor. Unutmayın hayatınızın bundan sonraki bölümünü sevgi üzerine kurmalısınız. 'Sevgi' ilkesi hayatınızda 'destur' olsun. Geleceğe yönelik hedeflerinizi belirleyin, hiçbir zaman ön yargılı olmayın, rasyonel düşünün. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Hepinizi bu süreçteki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bu okulu arkadaşları ve öğretmenlerinizi unutmayın: Bizden yana hakkımız helal olsun." dedi.

Bunun bir veda olmadığını bildiren müdür yardımcıları Hatice Özkan, Garip Sunar ile 12 sınıfların alan şefleri Şükran Arıcan ve Leyla Erdem ise, “ Bir alt koridordan bir üste geçiyorsunuz. Bizleri hiç üzmediniz.Sizlerde inşallah hayatınız boyunca hiç üzülmeyin. Öğrendiklerinizi ve yaşadıklarınızı zaman içinde kullanacaksınız. Sizlere elimizden geldiğince hayatta gerekli olacak olan bazı milli manevi değerleri tanıtmaya çalıştık. Neyi nasıl bulacağınızı öğrenmeniz için rehberlik yapmaya çalıştık. İyi insan olmak, vatanını, milletini sevmek değerlerini önemsemek sizler için zor olmayacaktır" ifadelerini kullandılar.

Ardından ise törenle son sınıf öğrencileri alt sınıf öğrencilerine bayrak ve flamaları teslim ettiler. Zaman zaman duygulu anların yaşadığı mezuniyet töreni arkadaşlıklarının bitmemesi temennisi ile sona erdi.