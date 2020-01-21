'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sibirya değil Kazdağları

Balıkesir’in Edremit ilçesinden bir grup dağcı zorlu hava şartlarında Kazdağları’nın zirvesine tırmandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden bir grup dağcı zorlu hava şartlarında Kazdağları'nın zirvesine tırmandı. Tırmanış sırasında çekilen görüntüler Sibirya'yı hatırlattı.


Kendilerine Keşif Yolcuları diyen bir grup dağcı, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Kazdağları'na yoğun tipi ve poyraz fırtınasına rağmen tırmandı. Tırmanış güzergahında özellikle bin 500 metreden sonra oldukça zorlu geçen hava şartlarında dağcılar güç anlar yaşadı. Dağcılar tarafından zirve yolunda çekilen görüntüler ise Sibirya'yı hatırlattı. Bölgede ağaçların, bitkilerin ve taşların buz tuttuğu görüldü. Zaman zaman sıcaklığın rüzgar sebebiyle eksi 20 dereceye kadar düştüğü tırmanışı dağcılar başarı ile tamamlayarak ilçeye geri döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.