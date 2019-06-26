Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak

Balıkesir'de okulun bahçesine kurulan seyyar yüzme havuzu, denize gidemeyenlerin yüzünü güldürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi tarafından Oktay Koçman Ortaokulu bahçesine seyyar yüzme havuzu kuruldu. Yaz tatiline giren çocukların faydalanması ve yüzme öğrenmeleri için seyyar yüzme havuzu herkesin yüzünü güldürecek. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Kepsut'ta eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Genç kardeşlerimizin yaz tatilinde yüzme öğrenmeleri ve eğlenmeleri için böyle bir çalışma düşündük. Yaz kurslarımız önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak. Tüm öğrenci kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.