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Şiddetli rüzgara rağmen zeytinlik yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytinlik arazide başlayan yangın şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik arazide başlayan yangın şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Dutluca Mahallesi'nde eski bir maden ocağı yakınında bulunan zeytinlik alanda yangın başladı. Yangın bölgede etkili olan ve zaman zaman hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan poyraz nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 2 arazöz ile müdahale edildi. Yangın söndürme ekipleri eğimli arazide şiddetli rüzgarında etkisiyle söndürme çalışmalarında oldukça zorlandı. Yangında 10 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Ekiplerin çalışmaları ile yangın orman alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

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