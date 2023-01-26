Sıfır atık projesi ile Büyükşehir'den doğayı koruyor

7 milyon metrekare toprak alanın kirlenmesi önlendi. Bu çevre hareketine son bir yılda büyük katkı sağlayan vatandaşlar, Başkan Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” dahilinde; çevre kirliliğinin önlenmesi ve risklerin azaltılması, döngüsel ekonomiye katkı sağlanması ve duyarlı tüketici duygusuna sahip olunmasını hedefleyen sıfır atık uygulamalarıyla atık pillerin doğadaki zararlarının önlenmesi ve geri kazanabilmesi için ‘Atık Pil Toplama Kampanyası' başlattı. 2022 yılında başlatılan ‘Atık Pil Toplama' kampanyasına katılan vatandaşları ödüllendirmek için Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tören düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014-2022 yılları arasında düzenlenen Atık Pil Toplama kampanyasında 35 ton atık pil toplanarak 7.7 milyon m toprak alanın kirlenmesi önlendi. Son bir yılda düzenlenen kampanyada 5 ton atık pil toplanarak geri kazanım ve bertarafı sağlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2022 yılındaki kampanyaya katılım sağlayan 46 vatandaşı; tablet, bisiklet, reversi, kumbara ve rulo satranç ile ödüllendirdi.

Balıkesir'de sıfır atık kültürü oluşuyor

Doğaya atılan her pilin 4 metrekare toprağı zehirlediğini ve bir olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli olan 600 bin litre suyu kirletebildiği bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Atık pil kampanyasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla; ‘sıfır atık' kültürünü, yaşamın her alanına yerleştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak için gönüllülerimizle birlikte çok sayıda proje yürütüyoruz. Hem geri dönüşüme hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayan ‘yağı geetir, mamayı götür' projesi başlattık. Bunun yanı sıra ‘mutfakta sıfır atık' projesiyle mutfakta çıkan atıkların ayrıştırılması ve gübre haline geetirilerek yeniden kullanılmasına yönelik eğitimler veriyoruz. Evimizde başlayan sıfır atık hareketini, dalga dalga büyüterek şehrimizin tamamına yayıyoruz. ‘Tarlada sıfır atık' projesi ile hem toprağımızın kirlenmesinin önüne geçiyor; hem de ürettiğimiz ürünlerin kalitesini artırıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Caddeleri sayesinde atıkları kaynağında ayrıştırdıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Çöpe giden atık miktarını azaltıyor, geri dönüşüm oranını artırıyoruz. ‘Atıksız ada projesi' ile Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nı Türkiye'nin ilk ve tek atıksız adası haline getiirdik. Ancak her şeyden önemlisi; kirletmemeyi, temiz tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu şehir, bizim evimiz Gelin hep birlikte evimize gösterdiğimiz özenin aynısı, bu şehir için gösterelim. Sizler, atık pillerinizi ayrıştırarak Balıkesir için iyilik yapıyorsunuz. Şunu lütfen unutmayın; temiz bir şehir, hepimizin hakkı. Sıfır atık seferberliğimize verdiğiniz destekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor; ödül alan 46 çevre gönüllüsünü tebrik ediyorum” dedi.