Sigara izmaritinden çıkan yangında ev küle döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamayacak hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Mahallesi Meydan Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 arasöz ve 6 ekiple kısa sürede müdahale edilen yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü. Çatısı açılan ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının sigara izmaritinden çıktığı öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.