İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara izmaritinden çıkan yangında ev küle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamayacak hale geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamayacak hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Mahallesi Meydan Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 arasöz ve 6 ekiple kısa sürede müdahale edilen yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü. Çatısı açılan ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının sigara izmaritinden çıktığı öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.