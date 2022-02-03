İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Balıkesir’de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.

Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.


Balıkesir'de akşam saatlerinde yağmuru bekleyen vatandaşlar, akşam ezanından sonra havanın kapandığı anlarda gökyüzünde dans eden sığırcık kuşlarını izledi. Kuşların dansı çevredeki vatandaşları mest etti. Altıeylül semalarında adeta koreografi yapan kuşlar gökyüzünün karanlığa dönüşmesiyle ortadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaşından da cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.