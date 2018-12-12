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Sığırcık kuşlarından muhteşem dans

Balıkesir’de Manyas gölü kıyılarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansları izleyenleri büyülüyor.

Balıkesir'de Manyas gölü kıyılarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansları izleyenleri büyülüyor.


Manyas'ta binlerce sığırcık kuşu özellikle kış aylarında tarım arazilerine yayılarak yiyecek arıyor. Sığırcık kuşları çevredeki seslerden ürküp birden havalanınca ortaya şahane manzaralar çıkıyor. Ağırlıklı olarak Manyas'ın göle kıyı kırsal mahallelerinde görülen binlerce sığırcık kuşu izleyenlerin kış günlerinde içlerini ısıtıyor.

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