Sıkışan yavru kedilerin yardımına itfaiyeciler koştu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir markete giren yavru kedi hem market görevlilerine hem de itfaiyecilere ilginç anlar yaşattı.

Susurluk'ta bir yavru kedi markete girerek marketteki rafların altında dolaşmaya başladı. Vatandaşlar ve market görevlileri marketteki kedinin rafların altına sıkıştığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler ihbarın ardından markete geldi. İtfaiye ekipleri adeta seferber olarak küçük kedi yavrusunun sıkıştığı yerden kurtarılması için büyük çaba harcadı. Kısa bir süre sonra yavru kediyi sıkıştığı rafın altından kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşların takdirini topladı.

Yavru kedi itfaiyecilerin kendisini sıkıştığı yerden kurtarmasının ardından hızla marketten çıkarak gözlerden uzaklaştı.