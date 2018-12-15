Sil Baştan Derneği'nden kadınlara yönelik panel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konulu panel düzenlendi.

Bandırma'da, Balıkesir Sil Baştan Derneği tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde panel düzenlendi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “İnsani Değerler Topluluğu”, organizasyonunda düzenlenen panelde “Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği” tartışıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Türkiye´nin ataerkil bir yapısı olduğuna dikkati çekerek, “Bu yapı içinde kadınlar, sürekli olarak özgürlüklerini talep etmek zorunda kalıyorlar” dedi. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin 1926 yılında bir yasayla kabul edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Atatürk´ün ise 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıdığını hatırlattı. Sarı “Bugün hem çalışıyorum, hem evimin işlerini yapıyorum, hem de çocuklarımı en iyi şekilde büyüttüm. Atatürk´ün hayâl ettiği Türk kadını olduğuma inanıyorum. Hiçbir kadının aciz olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki fırsat bulsun” dedi.

Panele, Sil Baştan Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Başkan Yardımcısı Bingül Ögel, derneğin kurucu üyesi psikolog Rüya Çankaya ve sosyolog Uğur Çoban katıldı.