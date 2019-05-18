Sıla Özdemir şiir yarışmasında 1. oldu

Balıkesir Altıeylül Kuvayı Milliye Ortaokulu, geleneksel olarak her yıl 16 Mayıs tarihinde “Kuva-yı Milliye” günü düzenleyerek hazırlanan etkinliklerle Kuva-yı milliye ruhunu anıyor. Etkinlikler kapsamında da Balıkesir genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

Bu yıl 16 Mayıs Kuva-yı Milliye günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinciliği Erdek 18 Eylül Ortaokulu öğrencisi Sıla Özdemir elde etti. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, şiir dalında birincilik elde eden öğrenci Sıla Özdemir ve 18 Eylül Ortaokulu Müdürü Cumhur Duru'yu makamında ağırlayarak tebrik edip, öğrenciye hediyesini sundu.