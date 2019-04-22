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Silahla oynayan genç kendini vurdu

Baılekisir’in Burhaniye ilçesinde, babasına ait av tüfeğiyle oynarken kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Baılekisir'in Burhaniye ilçesinde, babasına ait av tüfeğiyle oynarken kendini vuran genç hayatını kaybetti.


Olay, önceki gece kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oturmakta olan Özcan ile eşi Ummuhan Bozkurt, gelen silah sesi üzerine girdikleri yan odada oğullarını kanlar içinde buldu. Anne babanın çığlıkları üzerine eve komşular da gelirken, 16 yaşındaki Muhammet Bozkurt'un öldüğü belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bozkurt'un cenazesi, otopsinin ardından göz yaşları içinde köy kabristanına defnedildi.

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