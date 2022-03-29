İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silahla oyun kanlı bitti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde silahla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi arkadaşını şakağından vurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi arkadaşını şakağından vurdu.


Bandırma Paşakent Mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşı K.Y.'nin (16) silahla oynarken şakağından vurduğu lise öğrencisi Alp Kanıbir (16) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Talihsiz öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kanıbir'in gözlerinin görme özelliğini kaybettiği öğrenildi.


Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.